В Перми 107-летней пациентке успешно пересадили кожу Женщина поступила в больницу с ожогами Поделиться Твитнуть

Владимир Грихутик

ВКонтакте

Врачи ожогового центра городской больницы имени С.Н. Гринберга в Перми успешно провели операцию по пересадке кожи 107-летней пациентке, поступившей с ожогами второй и третьей степени, сообщается на странице больницы в социальной сети «ВКонтакте».

Пациентка получила ожоги дома, когда сорвало кран с горячей водой. Пострадавшая пыталась справиться с ситуацией самостоятельно, но не смогла. В результате она получила глубокие, но не обширные ожоги. В клинике решили провести аутологичную дермопластику, в ходе которой на место пораженных тканей был пересажен её собственный кожный лоскут. Операцию пациентке провёл один из самых авторитетных докторов Владимир Грихутик (на фото), проработавший в ожоговом центре более 40 лет.

Организм пациентки был изначально хрупким, и сочетание нескольких заболеваний и анестезии могло представлять серьезную угрозу для ее жизни. Кроме того, приживление тканей заняло немного больше времени, чем обычно.

В результате операция прошла успешно, без осложнений, и пациентка была выписана на 24-й день с полностью зажившей раной.

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