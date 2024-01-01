На участке дороги Пермь — Ильинский появятся дополнительные полосы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевые власти ищут подрядчика на выполнение работ по устройству дополнительных полос движения в сторону подъёма на участке 23-25 км автомобильной дороги Пермь — Ильинский. Информация появилась на сайте госзакупок.

Заявки принимаются до 17 апреля, подрядчика назовут 22 апреля. Начальная (максимальная) цена контракта — 58 млн 610 тыс. руб.

Дополнительные полосы на участках подъёма строят для разделения потоков быстро и медленно движущихся транспортных средств, что повышает безопасность движения и пропускную способность трасс.

Исполнитель должен провести согласованную вырубку зелёных насаждений в зоне строительства, земляные работы, переложить сети оператора связи, проложить дорожное полотно, обеспечить его безопасную эксплуатацию.

Выполнение контракта должно начаться 10 мая, а завершиться 9 сентября 2024 года.

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