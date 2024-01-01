В Прикамье за мошенничество осудят председателя ЖСК «Култаево» Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Прокуратура Пермского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в сфере долевого строительства. На скамье подсудимых в ближайшее время окажется бывший председатель правления ЖСК «Култаево». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 200.3 УК РФ и частью 4 статьи 159 УК РФ.

По версии следствия, в период с сентября 2020 года по октябрь 2021 года обвиняемый, не имея на то законных прав, заключил с гражданами договоры на строительство квартир в пос. Култаево и собрал денежные средства в размере более 100 млн руб.

Также мужчина путем обмана и злоупотребления доверием похитил полученный от гражданина вексель на сумму более 1,8 млн руб. в счёт приобретения квартиры, которая на тот момент уже была продана другому лицу.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в Кировский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

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