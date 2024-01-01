Администрации Чердыни нарушила закон о защите конкуренции Поделиться Твитнуть

Чердынь

Константин Долгановский

Пермское УФАС России установило, что администрация Чердыни нарушила закон о защите конкуренции. Чиновникам выдано предупреждение.

По данным антимонопольного ведомства, установлено, что Чердынская администрация нарушила порядок определения перевозчика, осуществляющего деятельность на муниципальном маршруте № 103 «Чердынь-Пянтег», и установила преимущественные условия деятельности отдельных организаций, что могло привести к ограничению конкуренции на рынке местных пассажирских перевозок.

Администрация Чердыни в обход конкурсной процедуры незаконно выдала ООО «Дизель» свидетельство на право осуществления перевозок по маршруту на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2025 года.

Согласно предупреждению УФАС, власти должны отозвать у перевозчика лицензию и провести конкурсную процедуру по выбору перевозчика в соответствии с действующим законодательством, чтобы устранить антиконкурентную ситуацию на рынке местных пассажирских перевозок.

Данное предупреждение должно быть исполнено до 19 апреля 2024 года.

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