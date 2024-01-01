В Перми по 10 апреля в десятках домов отключат водоснабжение Это необходимо для проведения ремонтных работ на сетях Поделиться Твитнуть

В компании «Новогор-Прикамье» опубликовали график отключения домов от водоснабжения с 30 марта по 10 апреля для проведения плановых ремонтных работ на сетях водопровода.

Так, 30 марта работы планируются на ул. Докучаева, 44. В связи с этим с 9:30 ровно на сутки без водоснабжения останутся дома по ул. Докучаева, 31А, 33, 33А, 33Б, 33В, 37, 44, 46, 48.

В тот же день аварийно-восстановительные работы пройдут по ул. Пихтовой, 11, к. Бригадирск. Без воды с 10:00 до 19:00 останутся здания по ул. Бригадирской, 9, 20, 26, ул. Козьмы Минина, 2А, 3, 6, 6/1, 7, ул. Краснополянской, 34, ул. Пихтовой, 11.

В воскресенье, 31 марта, аварийно-восстановительные работы запланированы на проезде Якуба Коласа, 10, к. Толмач. С 9:00 до 13:00 без воды останутся дома на ул. Монастырской, 161, Якуба Коласа, 6, 10, 12.

Вот график отключения с 3 по 10 апреля:

Заявки на подвоз воды «Новогор» принимает по тел. 210-06-80 и на e-mail: call@novogor.perm.ru.

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