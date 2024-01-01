Алёна Бронникова В апреле жители Прикамья смогут увидеть комету Понса-Брукса Период её обращения – 71 год Поделиться Твитнуть

Жители Пермского края смогут увидеть одну из самых ярких из известных комет — комету Понса-Брукса (12P/Pons-Brooks) в апреле. Информация об этом появилась на сайте Пермского планетария.

«Данная комета принадлежит к типу Галлея с периодом обращения 71 год, а также является одной из ярких известных периодических комет, достигая визуальной звёздной величины +5m при приближении к перигелию (ближайшая точка к Солнцу — ред.). Была открыта в Марсельской обсерватории в июле 1812 года Жаном-Луи Понсом, а затем обнаружена в 1883 году Уильямом Робертом Бруксом», — сообщает пресс-служба учреждения.

Перигелия комета достигнет 21 апреля, при максимальном приближении к Земле на расстоянии 232 млн км. В Прикамье наилучшая видимость ожидается 10 апреля в 21:40 при максимальном блеске +4,5m. Отыскать её можно будет в двух градусах ниже узкого серпа растущей Луны (5%). Чуть левее в трёх градусах находится ярко сияющий Юпитер. Таким образом, отмечают в планетарии, можно будет рассмотреть интересное «трио» из небесных объектов. Для наблюдения за редким космическим явлением пермякам рекомендуют воспользоваться биноклем или телескопом.





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