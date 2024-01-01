Алёна Бронникова Пермский ТЦ сделает подземный паркинг платным За первые три часа стоянки автотранспорта оплата не взимается Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

Пермский торгово-развлекательный центр «Планета» с 1 апреля вводит плату за подземную парковку. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно новым условиям парковки, первые три часа для автовладельцев будут бесплатными, а с четвёртого часа стоимость будет составлять 100 руб. за каждый последующий час. Маломобильные посетители смогут пользоваться услугой подземного паркинга по-прежнему бесплатно. При этом возможность парковаться на улице останется бесплатной для всех.

Оплатить услуги парковки можно в паркоматах на —1 этаже, где находится подземная парковка, а также при выезде, на стойке шлагбаума. Для выезда необходимо будет предъявить парковочный билет. В случае его утери восстановление обойдётся в 500 руб. Подземная парковка работает ежедневно с 10:00 до 22:00 на въезд и с 10:00 до 03:00 на выезд.

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