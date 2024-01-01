В Прикамье похоронят участника СВО Евгения Кузнецова Военнослужащий погиб в декабре прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Косинского муниципального округа

Как сообщает администрация Косинского муниципального округа на официальной странице в соцсетях, в субботу, 30 марта, состоятся похороны погибшего участника СВО Евгения Кузнецова.

Он родился и вырос в п. Кордон Косинского района. После окончания школы поступил в училище в Кудымкаре, а закончив обучение, вернулся на малую родину, где работал оператором на АЗС.

В сентябре 2022 года его призвали на военную службу по мобилизации. В спецоперации он участвовал в должности стрелка — помощника гранатомётчика мотострелкового батальона (штурмового). Спустя больше года, 20 декабря, он погиб во время выполнения боевых задач.

Обстоятельства его смерти не сообщаются.

В администрации отметили, что он был добрым, отзывчивым и честным человеком, «всегда готовым прийти на помощь парнем».

У мужчины осталась семья.

Чиновники выразили соболезнования родным и близким погибшего. Прощальная панихида состоится 30 марта в 14:30 на площади Культурно-досугового центра с. Коса.

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