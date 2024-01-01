В Перми мошенники выманили у преподавателя ПГНИУ 3,5 млн рублей Они действовали по распространённой схеме Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому края, 54-летная пермячка, преподаватель Пермского университета (ПГНИУ) стала жертвой кибермошенников, которые позвонили ей якобы из сервиса «Мои документы» и сказали, что к её аккаунту на госуслугах пытаются привязать другой номер телефона. Впоследствии общение продолжилось в мессенджере, когда с женщиной связались «специалист Росфинмониторинга» и «сотрудник следственного комитета». Итогом общения стали потерянные 3,5 млн рублей, которая женщина, введённая в заблуждение, отдала мошенникам.

В полиции уточнили, что неизвестный мужчина заявил женщине по телефону о взятых на её имя кредитах в различных банках. Эти деньги были якобы направлены на содержание вооруженных сил Украины. После этого женщину убедили оформить кредиты и перевести их на «безопасный счёт».

Пострадавшая исполнила инструкции злоумышленников и потеряла большую сумму денег.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ — «Мошенничество». Сейчас ведётся расследование.

В ведомстве призывают пермяков быть бдительными и соблюдать простые правила безопасности и не давать вводить себя в заблуждение тем, кто звонит с неизвестных номеров.

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