Жители Прикамья оформили 9596 льготных ипотек Более 2 тысяч семей поучаствовали в программе жилищного кредитования на селе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За период реализации льготной ипотеки в Прикамье было зарегистрировано 9596 ипотечных сделок. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра, напомнив, что льготная ипотека — это кредит с государственной поддержкой на покупку жилья по процентной ставке ниже рыночной.

Весной 2020 года правительство РФ утвердило программу ипотечного кредитования для новосёлов. Льготные процентные ставки и лимиты кредитования в рамках программы менялись несколько раз: с 1 января 2023 года процентная ставка составляет 8%. Именно по такой ставке можно получить кредит на покупку жилья до 1 июля 2024 года. Льготная процентная ставка действует в течение всего срока ипотеки.

Льготный ипотечный кредит может быть использован на покупку нового дома, строительство частного жилья или приобретение земельного участка для этих целей. Максимальная сумма кредита по льготной процентной ставке во всех регионах составляет 6 млн руб. Первоначальный взнос составляет 30%.

Программа жилищного кредитования на селе позволила более чем 2 тыс. семей региона приобрести новые дома или квартиры и улучшить качество жизни. Программа была запущена в рамках национальной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В рамках этой программы предлагаются льготные ипотечные кредиты до 3% годовых на приобретение или строительство жилья в сельской местности.

До 80% ипотечных сделок проводится в электронном виде.

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