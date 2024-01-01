Екатерина Артёмова
Жительницу Пермского края внесли в список террористов и экстремистов
По данным СМИ, ранее её задержала полиция из-за агрессивного поведения в баре
По данным «Коммерсантъ-Прикамье», ранее женщина выпивала в местном баре и стала вести себя агрессивно. Её вывела охрана, но она смогла схватить официантку и приставила к её телу нож. После этого она стала требовать, чтобы к ней вышел охранник, к которому у ней имелись претензии. В итоге Екатерину задержали прибывшие на место сотрудники полиции.
По информации в картотеке Березниковского городского суда, в марте прошлого года на его рассмотрение поступило уголовное дело в отношении женщины с такими же именем и фамилией. Она обвинялась в совершении преступления, предусмотренного пп. «в" и "г» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложника с применением насилия и оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Дело было возвращено прокурору или руководителю следственного органа, так как обвинительное заключение было составлено с нарушением кодекса.
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