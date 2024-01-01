Алёна Бронникова НИУ ВШЭ – Пермь открыл приём заявок на обучение кинопродюсеров У студентов появилась возможность пройти обучение бесплатно Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В пермском филиале НИУ ВШЭ стартовал приём заявок на второй поток обучения по программе «Продюсирование в сфере кинопроизводства». Поступить могут все желающие, у кого есть диплом о высшем или среднем профессиональном образовании, а также студенты высших учебных заведений. Заявки принимаются до 21 апреля.

Как сообщает правительство Пермского края, в этом году у студентов появилась возможность пройти обучение бесплатно. Грант от кинокомпании Bazelevs смогут получить двое победителей отборочных собеседований. Для этого претендентам необходимо до 10 апреля подать заявку на обучение на сайте программы и пройти собеседование.

Программа «Продюсирование в сфере кинопроизводства» реализуется в Пермском крае Центром бизнес-образования НИУ ВШЭ—Пермь совместно с Пермской кинокомиссией и кинокомпанией Bazelevs. Уникальный курс был разработан генеральным продюсером Bazelevs Лалой Рустамовой.

В течение девяти месяцев слушатели программы получают необходимые базовые знания: изучают основы драматургии и историю кино, планирование бюджета, поиск финансирования на реализацию проекта, использование для продвижения инструментов маркетинга и PR. Они также проходят практику на съёмочной площадке, где знакомятся с организацией киносъёмочного процесса и функционалом специалистов.

Лекции и спецкурсы, помимо самой Лалы Рустамовой, ведут и другие эксперты: креативный продюсер игровых и документальных фильмов (киностудия им. М. Горького, Марс Медиа, НИИ Киноискусства) Андрей Апостолов, продюсер фестивалей и менеджер по лицензированию кинотеатральной продукции Виктория Репникова, лауреат премии «Золотой орёл» и премии Венесуэльского международного кинофестиваля «Пять континентов» режиссёр монтажа Мария Сергеенкова.

По окончании программы студенты защищают собственные кинопроекты и получают дипломы о профессиональной переподготовке НИУ ВШЭ.

Все выпускники первого потока обучения, завершившегося в феврале 2024 года, уже нашли работу в киноиндустрии. Например, Анастасия Глуз стала продюсером первого профориентационного веб-сериала «Инженер — профессия будущего», Кирилл Сасунов устроился в компании Bazelevs, Валерий Колесов заключил контракты на производство своих фильмов с кинокомпаниямии «ТриТэ» и «Централ партнершип».

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что поддержка киноотрасли является одной из приоритетных направлений в работе краевых властей в сфере культуры. Так, в рамках региональной составляющей нацпроекта «Культура» в регионе третий год успешно действует программа развития киноиндустрии, включающая в себя три основных направления: ребейт для кинокомпаний, осуществляющих съёмки на территории региона, расширение сети социальных кинозалов, позволяющих показывать фильмы даже в отдалённых территориях, и поддержку фестивального движения. Создание собственных образовательных программ стало ещё одним шагом в развитии региональной киноотрасли.

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