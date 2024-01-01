Екатерина Артёмова В Пермском крае проверят качество отремонтированных дорог Планируется оценить состояние около 200 дорожных объектов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В Пермском крае идёт подготовка к новому дорожному сезону 2024. Как сообщает пресс-служба министерства транспорта региона, без внимания не останутся и объекты прошлых лет: в апреле стартует масштабная проверка гарантийного качества на отремонтированных дорогах.

В общей сложности планируется проверить около 200 дорожных объектов на территории Перми, Пермского муниципального округа, Краснокамского и Добрянского городских округов. Объекты проинспектирует специальная комиссия. В её состав войдут министерства транспорта Пермского края, специалисты регионального Управления автомобильных дорог и транспорта, сотрудники ГИБДД и общественники.

Напомним, в Прикамье в 2024 году планируется привести в порядок более 50 км дорог, а также отремонтировать 11 мостов и путепроводов. Работы будут вестись, в том числе, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

При этом стоит отметить, что во исполнение поручения губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о заблаговременной контрактации, план ремонта на 2024 год был выполнен практически полностью ещё в прошлом году. Подрядчики досрочно отремонтировали участки по улицам: 9-ого Мая, Адмирала Макарова, Лебедева и другим. Всего досрочно отремонтировали 10 улиц общей протяжённостью 12 км.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.