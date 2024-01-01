Биатлонисты Прикамья завоевали серебряные медали на Чемпионате России Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Анастасия Зырянова и Иван Колотов, биатлонисты из Прикамья, завоевали «серебро» в сингл-миксте на Чемпионате России в Тюмени. Информацию об этом сообщили в министерстве спорта региона.

«Золото» в одиночной смешанной эстафете на Чемпионате России-2024 по биатлону досталось сборной Тюменской области. Дуэт Виктории Сливко и Евгения Гараничева преодолел дистанцию за 42 минуты и 0,5 секунды. В ходе соревнования спортсмены использовали 11 дополнительных патронов и зашли на один штрафной круг. Второе место заняла команда Пермского края. Анастасия Зырянова и Иван Колотов завершили эстафету с одним штрафным кругом и восемью дополнительными патронами. Тройку призёров замкнули представители Республики Татарстан, Любовь Калинина и Евгений Емерхонов, которые использовали восемь доппатронов.

Результаты одиночной смешанной эстафеты:

1. Тюменская область — 42.00,5 (1+11).

2. Пермский край — отставание 13,9 сек. (1+8).

3. Республика Татарстан — отставание 40 сек. (0+8).





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.