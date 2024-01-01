С 1 апреля в Перми закроют трамвайный маршрут № 3 Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация города Перми

Работы по реконструкции трамвайных путей на ул. Дзержинского в Перми будут возобновлены с 1 апреля. В связи с этим временно закрывается трамвайный маршрут № 3. Он будет заменён компенсационным автобусным маршрутом № 35К «Станция Пермь II — Красный Октябрь». Планируется восстановить движение трамваев на данном участке до конца апреля. Об этом сообщает Гортранс.

Напомним, работы были временно приостановлены на зимний период, и был осуществлён технический запуск трамваев № 3, чтобы обеспечить транспортное сообщение по улицам Дзержинского и Строителей.

В рамках реконструкции планируется заменить основание пути, рельсошпальную решётку, реконструировать контактную сеть и установить новые павильоны. Для укладки путей будут использованы бетонные шпалы и новые типы креплений, что позволит продлить срок службы трамвайного пути. Использование резиновых прокладок и сварка стыков обеспечат плавность движения и значительно снизят уровень шума от проходящих вагонов.

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