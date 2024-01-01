В Перми 17 человек осудят за организацию проституции Преступную группу задержали ещё в 2021 году Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 17 пермяков. Им инкриминируют ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

По версии следствия, 35-летний житель Перми создал организованную преступную группу с чёткой структурой и распределением ролей. Обвиняемый нанял на работу диспетчеров, администраторов и водителей. Последние привозили нанятых девушек на указанные адреса и принимали плату от клиентов.

Организатор преступной группы размещал в Сети объявления для поиска девушек, которые будут оказывать платные интимные услуги. Он же проводил с ними собеседования и оценивал их. Для своих целей злоумышленник использовал банный комплекс на ш. Космонавтов и арендовал клуб на бульваре Гагарина.

Деятельность преступной группы полиция пресекла в 2021 году. Следователи долгое время собирали доказательную базу. Объём уголовного дела составил 65 томов.

Задержанных организатора и его ближайшего подельника сначала заключили под стражу, а позже отпустили под залог. Остальные члены преступной группы находились под подпиской о невыезде.

В ближайшее время всех их будут судить.

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