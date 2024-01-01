На реке в Пермском крае несколько машин провалились под лёд Поделиться Твитнуть

Косьва / фото: ЧП Пермь

В Пермском крае на реке Косьва за несколько дней под лёд провалились уже несколько автомобилей. Транспортные средства, как сообщает «Рифей», принадлежат рыбакам, занимающимся подлёдным ловом.

Лёд на реке уже не способен выдерживать вес машин. Однако экстремалы продолжают выезжать на реку, несмотря на предупреждения спасателей, а затем собственными силами пытаются достать автомобили из воды.

Как сообщают спасатели, с середины марта в Пермском крае лёд на реках начал быстро таять. Жителей просят соблюдать правила поведения на льду и не допускать ситуаций, требующих проведения спасательных работ. Запрещён выход на лёд водных объектов при толщине менее 7 см (для одиночного выхода) и менее 25 см (для массового выхода). В устьях рек, притоках, в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод прочность льда особенно ослаблена. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трёх дней, то прочность льда снижается на 25%.

Прочность льда можно определить и визуально: лёд голубого цвета — прочный, у белого — прочность в два раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лёд ненадёжен.

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