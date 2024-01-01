В Перми показ оперы «Тоска» (+18) будет сопровождаться онлайн-трансляцией Посмотреть её в сети можно до 30 марта Поделиться Твитнуть

эскиз декораций первого акта оперы "Тоска"

Пермский академический театр оперы и балета

Как сообщили в пресс-службе Театра оперы и балета им. П.И.Чайковского, 28 марта премьера оперы «Тоска» (18+) в постановке режиссёра Фёдора Федотова будет сопровождаться онлайн-трансляцией.

«Приглашаем к экранам 28 марта в 19:00 по пермскому времени (17:00 по Москве). Трансляция пройдёт на официальной странице театра ВКонтакте, сайте permopera.ru, YouTube-канале театра и будет доступна до 30 марта, 2:00 по Перми», — отметили в пресс-службе театра.

«То́ска» (итал. Tosca) — опера Джакомо Пуччини в трёх действиях на либретто Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы по одноимённой драме Викторьена Сарду.

Премьера оперы состоялась в Театро Костанци в Риме 14 января 1900 года. Над постановкой «Тоски» на сцене Пермского театра оперы и балета работал режиссёр — резидент Пермской оперы Фёдор Федотов; музыкальный руководитель — дирижёр Тимур Зангиев, художник-постановщик — Лариса Ломакина, постоянный соавтор Константина Богомолова; хореограф — художественный руководитель «Балета Евгения Панфилова» Алексей Расторгуев.

В заглавной партии выступят пермские солистки Зарина Абаева и Анжелика Минасова. Опера исполняется на итальянском языке с русскими титрами.

Оперу будут показывать в Перми 28, 29, 30 и 31 марта. Цена билетов — от 800 руб. до 3500 руб.

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