Алёна Бронникова

В Пермском крае упадут части ракеты-носителя

Период ожидаемой опасности – 31 марта и 1 апреля

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Ракета Союз-2.1б

roscosmos.ru

В Пермском крае предупреждают о падении частей ракеты-носителя на территории ландшафта Кваркуш и Кутимского участкового лесничества в Красновишерском городском округе. Об этом администрация муниципалитета сообщила в соцсетях.

«В связи с запуском ракеты—носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Ресурс-П" № 4 с космодрома "Байконур" в 14:36 по местному времени 31 марта 2024 года (резервное время 1 апреля в 14:36, время местное) ожидается падение отделяющихся частей ракеты—носителя на территории г. Кваркуш и Кутимского участкового лесничества», — информируют власти.

Карта падения частей ракеты

Группа "Администрация Красновишерского городского округа" ВКонтакте

Местных жителей просят воздержаться от посещения указанных территорий или выехать на время за пределы опасного участка «с целью сохранения жизни и здоровья». Период возможного падения частей ракеты: 31 марта с 12:00 до 17:00 и 1 апреля с 12:00 до 17:00. Район ожидаемого падения отмечен на карте.

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