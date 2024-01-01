Алёна Бронникова В Пермском крае упадут части ракеты-носителя Период ожидаемой опасности – 31 марта и 1 апреля Поделиться Твитнуть

В Пермском крае предупреждают о падении частей ракеты-носителя на территории ландшафта Кваркуш и Кутимского участкового лесничества в Красновишерском городском округе. Об этом администрация муниципалитета сообщила в соцсетях.

«В связи с запуском ракеты—носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Ресурс-П" № 4 с космодрома "Байконур" в 14:36 по местному времени 31 марта 2024 года (резервное время 1 апреля в 14:36, время местное) ожидается падение отделяющихся частей ракеты—носителя на территории г. Кваркуш и Кутимского участкового лесничества», — информируют власти.

Группа "Администрация Красновишерского городского округа" ВКонтакте

Местных жителей просят воздержаться от посещения указанных территорий или выехать на время за пределы опасного участка «с целью сохранения жизни и здоровья». Период возможного падения частей ракеты: 31 марта с 12:00 до 17:00 и 1 апреля с 12:00 до 17:00. Район ожидаемого падения отмечен на карте.

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