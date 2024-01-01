В Перми на 12 лет осудили пенсионера-рецидивиста за убийство в новогоднюю ночь Сейчас мужчине 69 лет Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Свердловский районный суд Перми приговорил 69-летнего пенсионера к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима за убийство, которое он совершил в новогоднюю ночь. При этом в местах лишения свободы он провёл в общей сложности уже 50 лет — за убийство, изнасилование, причинение тяжких телесных повреждений и кражи. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Как уточнили в суде, в июне 2023 года мужчина вышел на свободу и поселился в квартире у своего знакомого. Вместе они отмечали новогодние праздники. 31 декабря к ним пришёл их общий приятель. Мужчины втроём собрались за праздничным столом, но в какой-то момент приютивший рецидивиста хозяин квартиры ушёл.

«От волшебства новогодней ночи приятель воодушевился, начал что-то рассказывать, активно жестикулируя при этом руками перед лицом бывшего сидельца, которому такое поведение, мягко говоря, не очень понравилось. Он схватил разговорчивого сотрапезника за грудки, но не успел увернуться и получил два удара кулаком по лицу. Обида и злость вскипели. Недолго думая, подсудимый взял со стола нож и нанёс собутыльнику смертельный удар в сердце», — описывает события той ночи пресс-служба суда.

После убийства пенсионер-рецидивист пошёл спать.

Во время судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Он принёс извинения жене и дочери погибшего.

Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Приговор ещё не вступил в законную силу.

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