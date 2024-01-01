В Перми появятся художественные открытки по мотивам сказок Павла Бажова Их доставит Почта России Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба регионального управления Почты России

В конце этой недели, 30 марта, с Главпочтамта Перми можно бесплатно отправить открытки, выпущенные к 145-летию со дня рождения Павла Бажова. Почта России совместно с Пермским клубом любителей игрушки специально к этой дате подготовили открытки по мотивам сказок уральского писателя.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления почтовой службы, 30 марта с 10:00 в клиентском зале пермского главпочтамта (ул. Ленина, 28) филателисты, посткроссеры, гости и жители города смогут бесплатно получить и отправить тематическую карточку в любую точку страны.

На месте отправителям помогут правильно оформить открытки: заполнить адресные строки и написать верный индекс получателей.

Фото: пресс-служба регионального управления Почты России

Как рассказала директор регионального управления Почты России Наталия Доронина, стремительное развитие современных средств коммуникаций привело к тому, что жители города всё реже используют открытки для обмена новостями и поздравлениями. Однако у почтовых открыток появились новые функции. Теперь жители Прикамья коллекционируют их, отправляют из путешествий, с фестивалей и форумов.

«Старая добрая, привычная старшему поколению открытка начинает новую жизнь и становится востребованной. Тематические почтовые карточки становятся уникальными памятным сувениром и пополняют коллекции историков и филателистов», — пояснила она.

В Пермский клуб любителей игрушки входят коллекционеры Перми и Пермского края. В их коллекциях, в основном, промышленная игрушка СССР, но есть и антикварные и современные куклы. Клуб проводит выставки, консультации, мастер-классы и другие мероприятия, посвящённые игрушкам.

По словам президента АНО «Пермский клуб любителей игрушки» Анатолия Сивака, сама идея изображения на открытках игрушек из коллекций членов клуба появилась в прошлом году во время подготовки к выставке по сказкам Пермского края. На открытках изображена кукла из частной коллекции Любови Скосыревой, которая была представлена в одной из сценок на фестивале-выставке «Уральские сказки» 2023 года».

Акция с художественными открытками проводится для сохранения уникального литературного наследия России, популяризации истории и культуры Урала и развития традиционных и семейных ценностей среди жителей Пермского края, отметили в региональном управлении Почты России.

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