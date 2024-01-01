В Пермском крае подорожал самый популярный бензин Рост цен на топливо зафиксирован в 44 регионах РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте Росстата появились данные по ценам на автомобильный бензин и дизельное топливо с 18 по 24 марта. В Пермском крае выросли цены на самый распространённый бензин и солярку. Так, литр АИ-95 подорожал за семь дней с 55,17 до 55,24 руб., а дизельное топливо с 65,30 до 65,35 руб.

Цены на АИ-92 и АИ-98 остаются на том же уровне, что и три недели назад: 50,78 и 69,64 руб. за литр соответственно.

Все виды топлива в регионе по-прежнему самые дорогие в Приволжском федеральном округе.

За последнюю неделю рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 44 субъектах Российской Федерации, более всего — в Республике Коми (+1,1%).

Снижение цен было зафиксировано только в Сахалинской (-0,5%) и Тверской (-0,1%) областях.

Напомним, Росстат анализирует цены еженедельно на более 1700 АЗС, расположенных в 279 городах России.

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