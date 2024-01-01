Художник Андрей Миляхов из Перми умер от онкологии в уфимском хосписе Поделиться Твитнуть

Андрей Миляхов / фото с личной страницы Вконтакте

В Уфе скончался художник-оформитель Андрей Миляхов, который также был известен под псевдонимом Анхель. Родом он был из Перми, воспитывался в детском доме. О смерти мужчины написал портал 59.ru.

По словам знакомой художника, Екатерины, деньги на его похороны собрали волонтёры, которые помогали Миляхову в последние месяцы.

«К сожалению, болезнь была обнаружена уже поздно, поэтому фактически он сгорел», — отметила она.

Андрей Миляхов был самоучкой в художественной сфере, много путешествовал по России и прославился своими оригинальными муралами. В последние годы он активно работал в Уфе, где на стенах зданий создал портреты Юрия Шатунова, генерала Шаймуратова, погибшего ветерана Ивана Несмеянова и др.

В Перми в 2018 году Анхель нарисовал портрет Антохи из «Реальных пацанов» и президента Путина, играющего в футбол.

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