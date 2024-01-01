В Пермь четыре театра приедут на гастроли Спектакли покажут театры из Новоуральского, Красноярска, Чебоксар и Санкт-Петербурга Поделиться Твитнуть

В Перми начались гастроли Новоуральского театра музыки. 27 марта на сцене Театра-Театра артисты представили исторический мюзикл «Капитанская дочка» (12+). Этот же спектакль они покажут и 28 марта.

Постановки творческих коллективов из Новоуральского, Красноярска, Чебоксар и Санкт-Петербурга можно будет увидеть в Театре-Театре.

29-30 марта в Пермь приедет труппа Красноярского музыкального театра. На сцене Театра-Театра зрители смогут увидеть новую интерпретацию пьесы Роберта Тома «Восемь женщин» (12+).

1-2 апреля там же Чувашский государственный театр оперы и балета представит «Щелкунчика» (0+).

Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана продлятся четыре дня. Сначала 10-11 апреля будет показан спектакль «Эффект Пигмалиона» (12+), а 12-13 апреля — балет «Евгений Онегин» (12+). Сцену гастролёрам тоже предоставит Театр-Театр.

Как сообщает телеграм-канал «Пермь-300», при покупке билетов до 29 марта можно получить скидку до 70%, приуроченную к Международному дню театра.

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