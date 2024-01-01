Школьники Прикамья на «Уроке цифры» познакомились с профессией тестировщика Поделиться Твитнуть

В школах Пермского края продолжают проводиться «Уроки цифры». Недавно прошёл очередной просветительский проект в Очёрской общеобразовательной средней школе №1. Его темой стали «Технологии тестирования». Об этом сообщили в министерстве информационного развития и связи Прикамья.

Урок состоял из лекции и интерактивного тренажера для закрепления знаний. Школьники познакомились с различными видами тестирования программных продуктов и приобрели важные навыки работы с цифровыми инструментами через игровые локации и обучающие мини-игры.

На уроке выступили министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских, заместитель министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева, методист отдела образовательных программ 1С Владимир Фогель, руководитель компании «Автоматизация учета» Сергей Лебеденков и специалист по тестированию компании Greendata Наталья Павлова.

Министр Петр Шиловских отметил, что такие профориентационные мероприятия способствуют развитию ключевых компетенций цифровой экономики у школьников и помогают им сделать правильный выбор будущей сферы деятельности. Руководитель компании «Автоматизация учета» Сергей Лебеденков отметил интерес школьников и их желание работать в IT-пространстве.

Помимо профессиональной ориентации, ученики развивали функциональную и цифровую грамотность с помощью специальных тренажеров. Разработчики отмечают, что тренажер имеет три уровня сложности, рекомендованных для начальной, средней и старшей школы, и объединены они одним детективным сюжетом. Знания можно закрепить до конца марта на портале проекта «Урок цифры».

В текущем учебном году ученики уже прошли «Уроки цифры» по таким темам, как «Кибербезопасность будущего», «Облачные технологии: в поисках снежного барса», «Мессенджеры» и «Искусственный интеллект в отраслях».

Организаторами «Урока цифры» выступает АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими компаниями цифровой трансформации, при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Эта инициатива воплощается в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», который был инициирован президентом РФ.

Прикамье участвует в проекте с момента проведения первого «Урока цифры» в декабре 2018 года и не пропускает ни одного нового модуля. За пять лет было проведено около 25 уроков в различных школах края, детских лагерях и технопарках.

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