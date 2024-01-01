Собственный логотип представил пермский «ГорЗеленСтрой» Его графическая основа выполнена в виде листа липы сердцелистной Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Муниципальное казённое учреждение «ГорЗеленСтрой» обзавелось собственным логотипом. Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, его графическая основа выполнена в виде листа сердцелистной липы — зелёного символа Перми. В логотип также вписаны сердце, река Кама с притоками и городские улицы.

В цветовой гаме использованы зелёный и чёрный цвета: зелёный ассоциируется с ростом, здоровьем и природой, а чёрный со стабильностью, силой и надёжностью.

Директор учреждения Екатерина Овчинникова отметила: «Логотип отражает нашу миссию: развитие системы озеленения в Перми для обеспечения благоприятной окружающей среды городского пространства на территории города».

Новый логотип пермские озеленители собираются размещать на спецодежде, своих машинах, на издательской продукции и в социальных сетях.





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