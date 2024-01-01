Пермские предприниматели могут получить банковскую гарантию онлайн за 1 день Поделиться Твитнуть

Период госзакупок в самом разгаре. Это значит, что компании не только активно участвуют в торгах, но и нуждаются в банковских гарантиях. Сегодня пермские предприниматели могут получить гарантию от банка «Урал ФД» за 1 день, не выходя из офиса свой компании.

«Мы понимаем, насколько важно быстро получать банковскую гарантию, поэтому для удобства бизнеса запустили продукт — экспресс-гарантия, который по достоинству оценили предприниматели со всей страны. Он предназначен для участия в конкурсе и/или исполнение контракта, а также обеспечения гарантийных обязательств и возврата аванса в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП. Выдача онлайн, сумма до 15 млн руб., быстрое принятие решения, минимум документов и отсутствие обеспечения делают его удобным и выгодным для клиентов», — отметил Александр Постика, начальник Управления развития корпоративного бизнеса.

Чтобы получить гарантию, необходимо просто подать заявку на сайте банка.

Также продуктовая линейка банка «Урал ФД» включает различные виды банковских гарантий с индивидуальным расчетом суммы и гибкими условиями предоставления, размещение средств на депозитах, расчетно-кассовое обслуживание, кредитование бизнеса и другие услуги. Благодаря удобному набору опций и Интернет-банку клиенты могут управлять своим бизнесом из любой точки мира.

Узнать более подробную информацию можно в офисах «Урал ФД» в Перми, Березниках и Соликамске, по тел. 8 800 100 10 40 или на сайте www.uralfd.ru.

АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020 г.

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