Весившая 10 кг жительница Перми через суд получила лечебное питание Поделиться Твитнуть

В Перми 18-летней девушке, весившей всего 10 кг и выглядевшей как трёхлетний ребенок, наконец, за счёт бюджета выдали специальную питательную смесь. Об этом пишет ВЕТТА.

У Виктории, так зовут пермячку, была диагностирована сильная аллергия на обычную пищу и даже на воду. Девушка может принимать только специализированное питание. Бесплатно им обеспечиваются дети, а взрослым с инвалидностью даже по жизненным показаниям за счёт бюджета получить препарат практически невозможно.

На сторону девушки встали фонд «Дедморозим», омбудсмен Прикамья и региональная прокуратура. Решить проблему удалось только через суд. По его решению Виктория будет получать специальное питание за счёт краевого бюджета до тех пор, пока будет в нём нуждаться.

«Благодаря необходимой смеси Вика поправилась на 13 кг и подросла, сейчас её вес стабилен», — рассказали в фонде.

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