В мужском монастыре в Пермском крае произошёл пожар Погибли домашние животные Поделиться Твитнуть

В среду, 27 марта, на территории Соликамского Свято-Троицкого мужского монастыря произошёл пожар. Об этом сообщили в Соликамской епархии.

В информации сказано, что возгорание было спровоцировано небрежным обращением с огнём местными подростками, которые уже неоднократно были замечены вблизи хозяйственных построек и выпроваживались за пределы обители.

Огонь быстро охватил старый деревянный сарай. На тревожный вызов оперативно выехали две машины 10 пожарно-спасательного отряда МЧС Соликамска. Несколько десятков человек личного состава локализовали и ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших среди людей нет. К сожалению, погибли домашние животные.

Наместник монастыря игумен Лазарь (Семёнов) выразил благодарность за умелые действия личному составу ПСЧ-10 и начальнику отряда Сергею Азанову.

В МЧС подтвердили сообщение о ЧП, добавив, что получили вызов из монастыря на ул. Демьяна Бедного в 12:43.

На тушение огня выехали 33 пожарных. Справиться с горением удалось в 13:07. Приблизительно площадь пожара составила 150 кв. м.

О виновных происшествия в министерстве пока говорят неопределённо: «Причины устанавливаются».

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