На охрану причалов Речного вокзала Перми выделили более 24 млн рублей Подрядчиков должны выбрать к середине апреля Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Краевое минзакупок объявило о проведении двух конкурсов на оказание услуг по защите пассажирских причалов Речного вокзала Перми. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно первой закупке, исполнитель должен организовать восемь постов круглосуточной охраны у причалов: шесть стационарных и два мобильных. Сотрудники обязаны дежурить с 28 апреля по 15 октября, защищать объекты транспортной инфраструктуры, пресекать действия нарушителей, задерживать и передавать в ФСБ или полицию лиц, проносящих или провозящих запрещённые предметы, готовящих «акты незаконного вмешательства» и пр. Начальная (максимальная) цена — 14,3 млн руб.

Согласно второму конкурсу, подрядчик должен обеспечивать порядок в зоне шлагбаума с использованием мобильного автономного пункта управления обеспечения транспортной безопасности и с организацией трёх стационарных постов с 15 мая по 15 октября. Начальная (максимальная) цена — 10 млн руб.

Подрядчиков должны выбрать к середине апреля. Как отмечает «Рифей», заказчиком услуг выступило Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края.









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