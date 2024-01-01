Правительство Прикамья одобрило проект закона об исполнении бюджета за 2023 год Поделиться Твитнуть

В среду, 27 марта, состоялось заседание краевого правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина, на котором был рассмотрен проект закона Пермского края «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Пермского края за 2023 год».

Как подчеркнул Дмитрий Махонин, прошлый год подтвердил устойчивость и сбалансированность регионального бюджета. Пермский край успешно сохранил все социальные обязательства и продолжил реализацию инвестиционных программ. Основным фактором успеха стали растущие доходы краевой казны. Несмотря на экономические проблемы и санкционное давление, экономика края продолжает развиваться устойчиво. Например, отчисления по налогу на прибыль организаций увеличились, что позволило увеличить строительство социальных объектов и внедрить новые меры поддержки.

Анализ исполнения бюджета за 2023 год представила министр финансов Пермского края Екатерина Тхор. Она отметила положительную динамику исполнения регионального бюджета на фоне сложной геополитической обстановки, санкций и запретов на экспорт продукции. Значительный вклад в исполнение бюджета внесли налоговые и неналоговые доходы, а также действующее налоговое законодательство и преференции для плательщиков.

Общий объём доходов бюджета Пермского края за 2023 год составил 243,3 млрд руб., что превышает годовой план на 16,3%. Расходы бюджета исполнены на уровне 95,2% от годового плана, при дефиците в размере 1,2 млрд руб.

Екатерина Тхор отметила высокий уровень исполнения расходов государственных программ Пермского края. Основной упор сделан на социальные нужды населения. На развитие образования было направлено более 57 млрд руб., на транспортную систему — 42 млрд руб., на здравоохранение — свыше 40 млрд руб. На социальную поддержку жителей Прикамья в прошлом году выделено более 33 млрд руб.

В прошлом году было реализовано множество инфраструктурных проектов. Введены в эксплуатацию 11 объектов здравоохранения, включая краевую инфекционную больницу в Перми и здание больницы в Полазне, а также четыре поликлиники и две сельские врачебные амбулатории. В сфере образования — построено общежитие для политехнического колледжа в Чернушке и общежитие для авиатехникума им. Швецова, также были построены школы по улицам Кронштадтской и Холмогорской.

На реализацию национальных проектов в Пермском крае в 2023 году было направлено более 30,7 млрд руб., что на 12% превышает показатели 2022 года. Практически все планы по нацпроектам исполнены на 100%.

Также были полностью обеспечены первоочередные расходы, включая заработную плату и социальные выплаты.

Екатерина Тхор отметила, что Пермский край занимает первое место в Приволжском федеральном округе по уровню долговой нагрузки и входит в топ-15 регионов России с наименьшим уровнем государственного долга. Задолженность региона представляет собой кредиты из федерального бюджета, привлекаемые под низкие процентные ставки. Полученные бюджетные кредиты направлены на реализацию социальных и инфраструктурных проектов.

Для реализации таких проектов, как возведение здания художественной галереи и приобретение 98 автобусов для 16 муниципалитетов, Пермскому краю были предоставлены специальные казначейские кредиты. Также с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов ведётся строительство дорог по улицам Уинской и Крисанова, а также возводится переход "Ул. Строителей — площадь Гайдара".

После рассмотрения на заседании правительства законопроект получил поддержку от членов правительства, и будет направлен в Законодательное собрание Пермского края. В мае планируются публичные слушания по годовому отчёту об исполнении бюджета, а затем документ будет рассмотрен на майском пленарном заседании.

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