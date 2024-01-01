С 1 апреля в Перми начнётся выдача сертификатов на летний детский отдых Претендентам на соцпомощь необходимо подтвердить нуждаемость семьи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 апреля в Перми стартует процесс выдачи сертификатов на летний отдых и оздоровление детей. Согласно информации, предоставленной министерством труда и социального развития Пермского края, право на получение сертификата имеют семьи, которые имеют статус нуждающихся в социальной или государственной поддержке на отдых своих детей. Этот статус получают семьи, среднедушевой доход которых не превышает трёх прожиточных минимумов на одного члена семьи в месяц (на данный момент это 42 651 руб.). Кроме того, сертификаты предоставляются детям-инвалидам и детям, находящимся в социально опасном положении.

Выданный сертификат может быть использован для оплаты части стоимости путевки в загородный, санаторный или специализированный лагерь Пермского края при ее приобретении.

Органы министерства обращают внимание, что правила получения государственной поддержки на отдых и оздоровление детей частично изменились в 2024 году. Для получения такой поддержки и определения её размера необходимо подтвердить статус нуждающихся. Если семья уже имеет статус, повторное подтверждение не требуется. Если же статуса нуждающейся у семьи нет, одному из родителей следует подать заявление на признание семьи нуждающейся через личный кабинет на портале «Госуслуги», либо в ближайшем офисе МФЦ. Результат придет через «Госуслуги», и бумажный документ не требуется.

Кроме того, если семья уже приобрела и полностью оплатила путевку, она может воспользоваться дополнительной формой государственной поддержки — компенсацией части стоимости путёвки. Заявление на получение компенсации можно подать уже сейчас и до 31 августа, независимо от запланированного срока отдыха ребенка.

Напомним, что государственная поддержка предоставляется адресно и варьируется в зависимости от категории семьи. Размер помощи может составлять от 30% до 100% от расчётной стоимости путёвки. Максимальная сумма поддержки составляет 18 727,66 руб. (для профильного лагеря), 25 537,89 руб. (для загородного лагеря) и 35 074,32 руб. (для санаторного лагеря).

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