В Пермском крае ввели в эксплуатацию два дома для переселенцев из аварийного жилья Муниципалитеты приобрели для этих целей 162 квартиры Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В марте в Пермском крае в эксплуатацию были введены два многоквартирных дома, куда планируется переселить жителей аварийных домов. Новые объекты построены в Губахе и п. Яйва Александровского округа. Как сообщает краевое министерство строительства, администрации муниципалитетов выкупили в новых домах 162 благоустроенные квартиры.

Выполнение программ расселения аварийного жилья обсуждалось 26 марта на Совете глав муниципальных образований под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Глава минстроя Артём Габдрахманов сообщил, что в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» Пермский край с 2019 года, как и другие регионы России, получил финансовую поддержку для ликвидации аварийного жилья. При этом в крае одновременно реализуется два проекта: национальный и региональный.

«В рамках реализации всех проектов, направленных на ликвидацию аварийного фонда, в 2023 году планируемые показатели перевыполнены, безопасные и комфортные жилищные условия обрели порядка 5 тыс. прикамцев. Всего за пять лет переселено около 47 тыс. человек», — рассказал министр.

Перед ведомством поставлена первоочередная задача — расселить признанное до 1 января 2017 года аварийное жильё. После этого Прикамье сможет претендовать на дальнейшее федеральное софинансирование.

Дмитрий Махонин отметил, что после января 2017 года аварийными признаны многоквартирные дома общей площадью около 900 тыс. кв. м, где проживает более 50 тыс. человек. Он также обратил внимание на необходимость сноса расселённых домов.

«В связи с этим будем продолжать работу по ликвидации аварийного жилья и улучшению жилищных условий прикамцев. В помощь нам ресурсы профильного нацпроекта "Жильё и городская среда". В федеральное министерство строительства был направлен перечень жилья, на расселение которого регион рассчитывает получить поддержку. Однако уже сейчас необходимо понимать, куда переселять жителей. Уже не раз отмечали, что на рынке вторичного жилья помещений недостаточно, необходимо начинать строительство. Уверен, что планы реализуемые», — подчеркнул глава региона.

Строительство многоквартирных и одноэтажных жилых домов блокированной застройки началось в 17 муниципальных образованиях. Общая площадь составляет 102,37 тыс. кв. м.

В прошлом году в эксплуатацию ввели 10 домов в Перми, Большесосновском и Уинском муниципальных округах, Краснокамском, Ильинском и Чайковском городских округах, городе Перми. Ожидается, что пик ввода строящегося жилья придётся на 2024 год. Благодаря нацпроекту более 6,7 тыс. человек получат возможность переехать из аварийного жилья уже в этом году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.