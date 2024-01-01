Алёна Бронникова В Перми 27 марта ожидается около 40% месячной нормы осадков МЧС предупреждает о сильном ветре, дожде и снеге Поделиться Твитнуть

По данным Пермского ЦГМС, за сутки 27 марта в Перми ожидается около 14 мм осадков в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Количество осадков составит около 40% от месячной нормы. В центральной части региона от Кудымкара до Кунгура выпадет 10-15 мм осадков также в виде дождя, который во второй половине дня перейдёт в снег.

На юге Прикамья может выпасть 16—25 мм осадков в виде дождя, вечером с мокрым снегом, что составляет 60—80% месячной нормы. На крайнем севере в Гайнском, Чердынском и Красновишерском районах прогнозируется небольшой мокрый снег.

В краевом МЧС предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях. Регион ожидают снег, сильные дожди и порывы ветра.

«Ночью и днём 27 марта местами по краю прогнозируются сильный дождь и сильный снег. В отдельных районах, гололёд, налипание мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица. Утром и днём порывы ветра 15—20 м/с», — информирует ведомство.

В связи с этим возможны аварии на системах ЖКХ, рост числа ДТП, сход снега и льда с крыш, а также обрывы ЛЭП.

Чтобы избежать негативных последствий пермякам рекомендуют не находиться вблизи линий электропередачи, не приближаться к зданиям, с крыш которых возможен сход снега. Водителям следует соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений. Пешеходы должны быть осторожны при переходе проезжей части.

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