Пермские баскетболисты переведут деньги пострадавшим в «Крокусе» Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский БК «Парма» переведёт деньги с продажи билетов на домашний матч с БК «Локомотив-Кубань» 4 апреля в Фонд помощи семьям жертв и пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле», об этом сообщили в пресс-службе клуба, отметив, что билеты уже поступили в продажу.

Матч будет проходить в УДС «Молот». Начало в 19:00.

Ранее стало известно, что Единая лига ВТБ приняла решение выделить финансовые средства для помощи пострадавшим и семьям погибших в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе чемпионата. Неназванная сумма денег была перечислена на счёт Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Также стало известно о намерении баскетбольного клуба «Руна» передать все средства, полученные от продажи билетов на игру с командой «Пари Нижний Новгород», тем, кто пострадал в результате акта терроризма.

Напомним, что вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом выступления рок-группы «Пикник» произошла стрельба, взрыв и начался сильный пожар. По официальной информации, в результате этих событий погибли 139 человек, а 182 получили серьезные травмы.

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