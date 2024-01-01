Глава минагро Прикамья Павел Носков в режиме ВКС принял участие в оперштабе минсельхоза России На заседании обсудили вопросы о развитии системы аграрного образования Поделиться Твитнуть

Министерство агропромышленного комплекса Пермского края

Министерство сельского хозяйства РФ провело 19 марта оперштаб под руководством главы ведомства Дмитрия Патрушева. В заседании принял участие в режиме ВКС и министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков.

Участники встречи обсудили подготовку и проведение сезонных полевых работ, увеличение производства продукции птицеводства и другие актуальные вопросы. Одной из центральных тем мероприятия стало развитие системы аграрного образования, поскольку подготовка кадров требует комплексный подход на всех уровнях и постоянное взаимодействие региональных органов власти, образовательных учреждений и бизнеса.

По словам Дмитрия Патрушева, серьёзных проблем с материально-техническими ресурсами на данный момент в отрасли не наблюдается. Посевная обеспечена в полном объёме семенами зерновых, заготовка семян других культур в субъектах идёт в соответствии с графиком выхода в поля. Он поручил регионам ускорить доведение средств аграриям, так, до 1 апреля необходимо распределить не менее 50% «объединённой» субсидии.

Как отмечают в минагро Пермского края, программа развития комплексного аграрного образования начинается со школы. Ученики агроклассов знакомятся с гидропонными теплицами и практическими лабораториями, выращивают культуры, проводят мастер-классы по посадке семян в грядки. Такое бережное отношение к растениям создаёт у детей предпосылки экологического воспитания.

Министерство агропромышленного комплекса Пермского края

Агрообразование формирует и собственное мнение об агропрофессиях. Дети наглядно могут узнать, чем занимается современный агроном, как повлияли на работу инновации.

«Пермский агропромышленный техникум» с 2022 года является участником федерального проекта «Профессионалитет». На его базе создан образовательно-производственный кластер отрасли сельского хозяйства, куда вошли шесть образовательных организаций СПО и 19 сельскохозяйственных предприятий региона. В рамках проекта студенты обучаются по специальностям «Технология продуктов питания из растительного сырья», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», «Мастер сельхозпроизводства».

«Модель: детский сад — школа — вуз/суз — предприятие — помогает готовить поэтапно кадры для работы в АПК, чтобы решить кадровый голод, подключить IT-технологии и привлечь молодёжь в сельскую местность», — сообщают в краевом минагро.

В прошлом году было реализовано четыре агрокласса в Карагайской, Ленской, Чусовской школах и при Пермском ГАТУ. Цели по развитию агрообразования поставлены на 2025-2026 годы. Планируется увеличить количество агроклассов, добавить факультативы: внедрение IT в систему дополнительного агрообразования, разработку программы по обучению зоотехника и разработку программы по обучению ветеринарии.

Основными потенциальными работодателями стали ООО «Агрофирма «Труд», СПК «Колхоз им. Чапаева», ООО «Предуралье», ООО ТД «Агромаркет», АО «Агросила Птицефабрика Пермская», ООО «Юговской комбинат молочных продуктов», ООО «Уральская мясная компания», ООО АП «Заря Путино», ООО «АК «Красава», ООО «Агрофирма «Победа», ООО «Кыласовское», ООО «Мясокомбинат «Кунгурский», АО Пермский хладокомбинат «Созвездие», ООО «Птицефабрика «Менделеевская», СПК «Россия», ООО «Агрохозяйство «Родина», ООО «Екатерининское», СПК «Колхоз Совет», ООО «Русь» (с. Большая Соснова).

Министерство агропромышленного комплекса Пермского края

На предприятиях ООО «Дуброво Агро», ООО «Агрофирма Острожка», СПК «Колхоз им. Чапаева», ТК «Пермский», ООО АП «Заря Путино», ООО «Русь» и ООО «Агрофирма «Труд» проводятся экскурсии на производство и встречи со специалистами. Несколько отраслевых предприятий Прикамья оказывают содействие при организации профильных агроклассов и предоставляют площадки для проведения полевых опытов и изучения ключевых аспектов в сфере сельского хозяйства.

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