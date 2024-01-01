За первый квартал новостройки в Перми подорожали почти на 5% К концу марта квадратный метр поднялся в цене до 130 тысяч Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стоимость строящегося жилья в Перми продолжает расти, как и целом по России, к такому выводу пришли специалисты портала «Мир квартир».

За первый квартал 2024 года цена за квадратный метр подскочила в 67 из 70 изученных городов. Наибольший рост наблюдался в Череповце (+13,2%), Улан-Удэ (+12%) и Ставрополе (+9%). В Перми стоимость квадратного метра выросла на 4,9% — до 129 996 руб. Снижение стоимости жилой площади новостроек отметили только в Архангельске (—2,1%), Санкт-Петербурге (—1%) и Краснодаре (—0,9%). В среднем по обследованным городам стоимость строящегося жилья выросла на 3,6%, до 132 035 руб. за квадратный метр.

Средняя цена квартиры в новостройках выросла с начала года в 60 городах, в то время как в 10 городах она снизилась. Наибольшее повышение цен произошло в Магнитогорске (+12,6%), Череповце (+11,9%) и Новокузнецке (+10,3%). В Перми цена на квартиры поднялась на 4,8%, до 6,6 млн руб. А самое заметное снижение цен произошло в Архангельске (—4%), Нижнем Тагиле (—3,3%) и Махачкале (—2,8%). В среднем за прошлый квартал общая стоимость квартиры в России выросла на 3,1%, до 7 млн руб.

«Пока основная льготная ипотечная программа действует, новостройки продолжают увеличиваться в цене, — отмечает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко. — Что касается предложения новостроек, то в целом по стране оно сократилось с начала года на 9%».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.