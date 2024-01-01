Алёна Бронникова За год КСП Перми выявила почти 6 тысяч нарушений на 805 млн рублей Их количество по сравнению с 2022 годом сократилось почти в три раза Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

По итогам 2023 года Контрольно-счётная палата (КСП) Перми выявила 5,9 тыс. случаев нарушений на общую сумму 804,9 млн руб. Как сообщила председатель ведомства Мария Батуева на пленарном заседании Пермской городской думы 26 марта, эти показатели значительно сократились по сравнению с 2022 годом. Так, по итогам проверок предыдущего отчётного периода, количество выявленных нарушений составило 15,3 тыс. случаев, сумма нарушений — 1,6 млрд руб.

В целом за год была проведена проверка 83 объектов, объём проверенных средств составил 55,8 млрд руб. В ходе исполнения бюджета, в том числе нецелевого использования средств, было выявлено 1,3 тыс. случаев на сумму 290,6 млн руб., тогда как в 2022 году эти показатели составляли 2 тыс. случаев и 313,2 млн руб.

По итогам проведённых мероприятий КСП внесла одно представление об устранении финансовых нарушений, составила три протокола об административных нарушениях, было назначено 18,4 тыс. руб. штрафов, которые в полном объёме поступили в бюджет. Прокуратура за год вынесла два представления, УФАС назначило административные взыскания в отношении трёх лиц, к дисциплинарной ответственности были привлечены 17 должностных лиц.

Наиболее крупными объектами, по которым были выявлены и устранены нарушения, стали благоустройство сквера нижней части набережной Камы и сквер у гостиницы «Урал». При строительстве нового корпуса школы «Точка» зарегистрировано 214 случаев на сумму 863 млн руб.

По итогам мероприятий за 2023-й и предыдущие периоды в целом было устранено нарушений на сумму 1,7 млрд руб., в бюджет и на счета учреждений возмещено 65,7 млн руб.

Отвечая на вопросы депутатов, Батуева отметила, что основной причиной нарушений становится человеческий фактор. Улучшить показатели по сравнению с прошлым годом, по её мнению, удалось благодаря консультационной деятельности, которую проводит КСП, и повышению квалификации специалистов.

При этом чаще всего нарушения регистрируются в транспортной сфере и сфере жилищно-коммунального хозяйства. Лидерами по минимальному количеству нарушений стали департаменты Перми по социальной политике, общественной безопасности и финансам. Среди районных администраций лидирует администрация Новых Лядов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.