Опубликован график отключения воды в пяти районах Перми Поделиться Твитнуть

В ближайшее время в нескольких районах Перми будет ограничена подача воды в многоквартирные дома из-за ремонтных работ на водопроводах. Компания «Новогор-Прикамье» опубликовала график отключений воды до 6 апреля включительно. Об этом пишет ВЕТТА.

Так, воды не будет 28 марта с 10:00 до 14:00 по адресу Серебрянский проезд, 17. В течение 29 марта и на следующие сутки без воды останутся жильцы следующих многоквартирных домов:

— ул. Мира, 37, 37а, 39, 45, 45б, 72, 74, 76а, 78а, 80а, 82а.

В субботу, 30 марта, с 09:30 до 19:00 без холодного водоснабжения останутся жители центра Перми по ул. Ленина, 11, 13, 13а.

Кроме того, 30 марта с 10:00 до 19:00 будет отключена подача воды на следующих улицах:

— ул. Козьмы Минина, 2а, 3, 6, 6/1, 7;

— ул. Бригадирская, 9, 20, 26;

— ул. Краснополянская, 34;

— ул. Пихтовая, 11.

В воскресенье, 31 марта, с 09:00 до 13:00 без воды останутся дома на улицах:

— ул. Якуба Колоса, 6, 10, 12;

— ул. Монастырская, 161.

3 апреля с 09:00 до 18:00 вода будет отсутствовать по ул. Косякова, 17, 23.

6 апреля с 09:00 до 13:00 воду отключат жителям следующих домов:

— ул. Пожарная, 18;

— ул. Маяковского, 33/1, 33/2, 33/3, 33а;

— ул. Есенина, 3/4, 5, 5/2, 7, 9, 9а, 11, 13;

— Старый переулок, 27.

В ресурсоснабжающей организации рекомендуют сделать необходимые запасы воды.

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