В Перми сотрудники МЧС спасли на пожаре в частном доме собаку
Животное сидело на цепи у будки рядом с полыхающим зданием
В Перми вечером 25 марта выгорел частный дом с надворными постройками по ул. Борчаниновской. В ходе происшествия пожарные спасли собаку, привязанную на цепь у горящего дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Прибывшие на место спасатели не допустили распространение огня на соседнее строение и вынесли два газовых баллона. После пожара в доме обрушилась кровля.
Площадь возгорания составила около 90 кв. м. Пожар тушили 24 огнеборца. Они приехали на место происшествия на пяти спецмашинах.
В ЧП никто не пострадал.
«Во время ликвидации пожара к огнеборцам подбежал хозяин и сообщил о собаке, сидящей на цепи непосредственно у горящего дома. У будки ей было максимально небезопасно. Ротвейлер находился в зоне опасных факторов пожара: дым и обрушающиеся конструкции», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Сейчас сотрудники ведомства устанавливают причину возгорания. На месте происшествия работает дознаватель МЧС.
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