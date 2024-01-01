В целях безопасности на территории госуниверситета Перми сократили паркинг Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

В связи с трагическими событиями в Москве в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) предприняты дополнительные меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В частности, на территории кампуса решено в два раза сократить количество припаркованных машин. Студентам и сотрудникам теперь придётся оставлять личный автотранспорт на парковке при въезде в кампус ПГНИУ.

В вузе также напомнили, что патрулированием кампуса и охраной КПП «Западный» и «Восточный» занимаются сотрудники охранного предприятия, имеющие лицензию на ношение оружия. По отдельному распоряжению службы безопасности может организовываться проверка документов.

«Если вы слышите сигнал об эвакуации, необходимо покинуть корпус по одному из пожарных выходов. В иной ситуации необходимо следовать инструкциям, которые транслируются по системе оповещения в аудиториях. В ближайшее время координационный центр ПГНИУ проведёт серию встреч, посвящённых техническому порядку действий по обеспечению безопасности в кампусе», — говорится в выпущенном университетом пресс-релизе.

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