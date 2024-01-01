В Прикамье жителя Чернушки будут судить за убийство и пожог Происшествие случилось в феврале прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Чернушке следователи СКР завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушение на убийстве с особой жестокостью и поджоге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установили в следкоме, в ночь на 3 февраля 2023 года мужчина поджёг веранду дома своих знакомых, супружеской пары пенсионеров, чтобы отомстить им. Ранее они уличили его в краже денег и подали заявление в полицию. Было возбуждено уголовое дело.

В результате пожара 67-летний мужчина погиб на месте, а 62-летней женщине удалось спастись.

По решению суда обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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