В Прикамье жителя Чернушки будут судить за убийство и пожог
Происшествие случилось в феврале прошлого года
В Чернушке следователи СКР завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушение на убийстве с особой жестокостью и поджоге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как установили в следкоме, в ночь на 3 февраля 2023 года мужчина поджёг веранду дома своих знакомых, супружеской пары пенсионеров, чтобы отомстить им. Ранее они уличили его в краже денег и подали заявление в полицию. Было возбуждено уголовое дело.
В результате пожара 67-летний мужчина погиб на месте, а 62-летней женщине удалось спастись.
По решению суда обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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