Алёна Бронникова Из жизни ушёл руководитель пермского «ВерхнекамТИСИз» Олег Есюнин Прощание пройдёт 27 марта Поделиться Твитнуть

Личная страница Олега Есюнина ВКонтакте

В понедельник, 25 марта, скончался генеральный директор «ВерхнекамТИСИз» Олег Есюнин. Об этом на странице ВКонтакте сообщили его родные.

«Семья и близкие с прискорбием сообщают о смерти любимого мужа, заботливого отца, доброго друга и очень талантливого человека Олега Леонидовича Есюнина. Смерть наступила 25 марта после тяжёлой и продолжительной болезни», — сообщается в публикации.

Олег Есюнин окончил Пермский политехнический институт в 1985 году, в 1998-м — аспирантуру экономического факультета Пермского государственного университета. Работал на кафедре «Экономики и организации машиностроительного производства» политеха, научным сотрудником Пермского отделения Института экономики УрО РАН, на руководящих должностях в разных коммерческих организациях Перми.

В 1997 году он возглавил ОАО «Верхнекамский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ВерхнекамТИСИз»). В 2005-2014 годах был председателем Союза проектно-изыскательских и научно-исследовательских организаций Пермского края, в состав которого входило 50 предприятий.

Он также возглавлял пермский филиал ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве», получил звание почётного строителя России. Кроме того, был автором и исполнителем главной роли в танцевальном спектакле «Быть Гарделем», продюсером и актёром в спектакле «Синатра Dreams» выступал с джазовыми концертами совместно с Tango Jazz Orquesta.

Прощание с Олегом Есюниным состоится 27 марта с 11:30 до 13:00 в зале частной филармонии «Триумф» по ул.Ленина, 44 в Перми.

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