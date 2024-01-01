Алёна Бронникова В Перми проезжающий мимо водитель спас мужчину из горящего автомобиля Горение происходило в моторном отсеке Поделиться Твитнуть

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В Орджоникидзевском районе Перми в ночь на 25 марта на ул. Корсуньской загорелся автомобиль. Как отмечают в краевом МЧС, информация о происшествии поступила в 23:44 от очевидца, проезжавшего в этот момент мимо.

До приезда пожарных он вытащил из горящего автомобиля водителя на свежий воздух. Пострадавших в результате инцидента нет.

«Со слов неравнодушного водителя, горение на момент его обнаружения происходило в моторном отсеке, а сразу после эвакуации мужчины пламя перекинулось в салон. По прибытии к месту вызова первого подразделения автомобиль был полностью в огне», — сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

К месту вызова были направлены девять человек личного состава и две единицы техники. Пожар был потушен в 23:57, его площадь составила 5 кв. м. В данный момент сотрудники ведомства проводят проверочные мероприятия, обстоятельства и причина ЧП устанавливаются.

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