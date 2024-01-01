Алёна Бронникова Пермяков предупреждают о вербовке детей в террористические организации Провокаторы рассылают сообщения в социальных сетях и мессенджерах Поделиться Твитнуть

Telegram-канал Екатерины Мизулиной

Жителей Пермского края предупреждают о случаях подстрекательства в социальных сетях и мессенджерах к терроризму и другим серьёзным преступлениям. Как отмечает telegram-канал «Вестник киберполиции России», к группе риска относятся подростки и молодёжь.

Злоумышленникам легче вовлекать молодых людей в противозаконную деятельность, чем взрослых, в связи со свойственной подросткам и молодёжи самоуверенности. Молодёжь чаще склонна считать, что не попадётся правоохранительным органам и уйдёт от ответственности.

Главным инструментом вербовки стали соцсети и мессенджеры, поскольку именно в юном возрасте людям свойственно вести свои страницы открыто, публиковать персональную информацию, к тому же молодым сложнее отличить фейковые новости от реальных.

Именно это позволяет провокаторам свободно собирать данные и выбирать потенциальных жертв среди тех, кто не имеет чёткой позиции, но демонстрирует разные политические, религиозные или иные взгляды.

«Большинство вербовщиков – тонкие психологи, обученные техникам и методикам воздействия на психику людей. Для вербовщиков не существует «грязных» методов – сгодится всё, что может способствовать их делу. Спектр воздействия чрезвычайно широк - от психологических манипуляций и пропаганды до прямых угроз и шантажа», - рассказывают правоохранители.

В управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России напоминают, что родители должны заранее проинформировать детей и подростков обо всех возможных рисках и угрозах, связанных с интернетом, научить ребёнка не отвечать на сомнительные предложения и сообщения в соцсетях. Особенно нужно насторожиться, если от подростка требуют сохранить тайну переписки и не делиться ей с родителями.

Telegram-канал "ЧП Пермь | новости"

Также необходимо спрашивать или аккуратно проверять, с кем ведёт переписку ребёнок в личных сообщениях, присмотреться к поведению и новым интересам ребёнка, обращать внимание, если он начал выполняет полученные в интернете задания (челленджи), которые могут содержать опасные для здоровья действия. Кроме этого, желательно создавать семейные традиции, возможности для получения позитивных эмоций вне интернета, комфортные условия проживания и позитивные взаимоотношения, поддерживать контакты с друзьями и одноклассниками ребёнка, а также их родителями.

Подросткам в ведомстве рекомендуют сообщать о любых предложениях и(или) подозрительных новых знакомых родителям или педагогам, ставить в известность правоохранительные органы (тел. 102). Перед репостом в соцсетях информации нужно проверять её на сайте Министерства юстиции РФ на наличие в списке запрещённых.

После трагедии в "Крокус Сити Холле" жителям России, в том числе, Пермского края, в мессенджерах массово стали поступать сообщения с предложениями поучаствовать в терактах. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что была проведена проверка ряда аккаунтов, с которых идет такая рассылка. В подавляющем большинстве они оказались новыми, созданными на территории Украины. Она предупредила, что в случае поступления подобных сообщений пользователей необходимо сразу блокировать и не вступать с ними в переписку.





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