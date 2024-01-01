«Клюква» снизила ставку по потребительскому кредиту Кредит на любые цели от «Клюквы» стал ещё доступнее Поделиться Твитнуть

Пермский региональный банк «Урал ФД» (розничный бренд «Клюква») объявил о снижении ставки по кредиту без обеспечения . Наиболее выгодные условия банк предлагает заёмщикам с хорошей кредитной историей, зарплатным клиентам и сотрудникам предприятий, входящих в корпоративную программу . Для них действуют специальные ставки и упрощённая схема подачи заявки: минимальный пакет документов.

Быстрое рассмотрение, возможность досрочного погашения без комиссии со второго месяца кредитования и отсутствие скрытых условий делают кредитные продукты от «Клюквы» конкурентоспособными и востребованными на финансовом рынке Пермского края.

Воспользуйтесь преимуществами кредитования в банке «Клюква» и осуществите свои планы уже сейчас!

Оформить заявку на кредит можно в отделении банка или на сайте. Более подробная информация — по тел. 8-800-100-10-40.

АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020 uralfd.ru

Реклама. АО "Урал ФД". erid: x5b4qZiajkLX5qiRnNYqwT6nYS2kyUWUQ7DbRfyrp3Pj1bEGVQyWYhx42zC4tN

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.