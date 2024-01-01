Победителями и призёрами регионального этапа чемпионата «Профессионалы» стали 405 человек из Прикамья Золотые медали получили 135 участников Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минобра

Пресс-служба краевого минобра опубликовала данные об участии прикамской молодёжи во всероссийском чемпионате «Профессионалы». Стали известны имена победителей и призёров регионального этапа. Так, обладателями золотых медалей стали 135 участников, из них 20 юниоров. Ещё 270 конкурсантов заняли вторые и третьи места. Кроме медалей, грамот и подарков от спонсоров, победители и призёры получили сертификаты на стажировку и предложения о трудоустройстве от индустриальных партнёров-работодателей.

В частности, студентка второго курса Пермского машиностроительного колледжа Дарья Шуктомова победила в компетенции «Структурированные кабельные системы». Девушка участвует в чемпионате уже второй раз.

Чемпионат прошёл в Пермском крае с 19 по 23 марта на 33 площадках. В соревнованиях приняли участие более 700 школьников, а также студентов техникумов и колледжей. Всего на конкурсе было представлено 115 компетенций, востребованных в Пермском крае. Например, работы на токарных и фрезерных универсальных станках, переработка нефти и газа, лабораторный химический анализ, компетенции, связанные со строительством и информационными технологиями и др.

Региональный чемпионат по профессиональному мастерству прошёл при поддержке более 150 организаций-партнёров. Участников оценивали свыше 1 тыс. экспертов, среди них — представители предприятий.

Один из соревновательных дней посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который пообщался с участниками чемпионата и обсудил дальнейшее развитие колледжа.

Победители регионального этапа чемпионата примут участие в отборочных соревнованиях и на заключительном этапе по наиболее востребованным компетенциям.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству включает в себя Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий, в котором выявят сильнейших по новым и перспективным компетенциям.

Краевой этап Чемпионата высоких технологий пройдёт в апреле, а финальные состязания пройдут в Великом Новгороде в сентябре. Финал чемпионата «Профессионалы» состоится в Санкт-Петербурге в ноябре этого года.

Федеральным оператором мероприятий чемпионатного движения выступает Институт развития профессионального образования. Соревнования организованы в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом.

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