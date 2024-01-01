В Перми суд оставил сотрудников «Пермгорэлектротранса» в СИЗО до середины мая Они обвиняются в получении крупных взяток Поделиться Твитнуть

фото: Ленинский районный суд Перми

Начальник автопарка и начальник финансово-экономического отдела МУП «Пермгорэлектротранс» пробудут в следственном изоляторе до середины мая. В Ленинском районном суде Перми состоялось рассмотрение ходатайства следователя по особо важным делам ГСУ СКР о продлении срока содержания под стражей начальника автопарка МУП «Пермгорэлектротранс» Сергея Семушева и начальника финансово-экономического отдела МУП «Пермгорэлектротранс» Андрея Волосатых.

В суде адвокаты просили заменить обвиняемым меры пресечения на домашний арест или запрет определённых действий, следователь и прокурор, в свою очередь, потребовали продлить Семушеву и Волосатых срок содержания под стражей.

Постановлением Ленинского районного суда срок содержания под стражей обвиняемых был продлён до 17 мая 2024 года, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, Сергей Семушев и Андрей Волосатых обвиняются в получении взяток в крупном размере (п. «а» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, начальник автобусного парка и начальник по финансово-экономической деятельности МУП «Пермгорэлектротранс» получали деньги от лиц, которые действовали в интересах организаций, занимающихся оптовой и розничной торговлей автомобильных деталей, ремонтом и техобслуживанием, за содействие при заключении контрактов на поставку запасных частей для автомобильного и иного транспорта.

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