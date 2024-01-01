Пермь присоединилась к акции памяти «Журавли» Она проходит по всей России и посвящена погибшим в ходе теракта людям Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В день общенационального траура, который проходит сегодня в России, на здании «Крокус Сити Холл» в Подмосковье появилась проекция «Журавли». Бесконечный клин белых птиц поднимается от основания здания и улетает в небо. Таким образом в столичном регионе почтили память жертв теракта в концертном комплексе 22 марта. К этой акции присоединилась и Пермь.

Так, на здании в iMall Эспланада вместо изображения горящей свечи на медиафасаде сделали проекцию с журавлями в память о погибших. Такие же проекции появились на здании ТЦ «Колизей» и «Айсберг».

Фото: пресс-служба краевого правительства

Акция памяти — это отсылка к известной балладе «Журавли», которую исполнял Муслим Магомаев, в честь которого был назван концертный зал в «Крокус Сити Холл». Основной мотив песни – бессмертие, которое обретают люди после гибели.

Проекция представляет собой бесконечный клин белых птиц. Он поднимается от основания здания и улетает в небо.

Трагедия в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». По последним данным минздрава Подмосковья, число пострадавших достигло 182. Во время теракта погибли 133 человека, и их количество может возрасти.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Произошедший теракт стал крупнейшим в истории России со времён захвата школы в Беслане в 2004 году.

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