В Минтербез Прикамья поступила информация об угрозах в торговых центрах В ведомстве проводят проверку и призывают пермяков сохранять спокойствие Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Министерство территориальной безопасности Пермского края 24 марта поступила информация об угрозах безопасности посетителей и работников торговых центров Перми. Сейчас по этому факту оперативные службы и правоохранители проводят проверку, сообщили в ведомстве.

«Правоохранительными органами проводится проверка, предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Призываем граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации», — рассказали в краевом минтербезе.

В случае ЧП в ведомстве советуют звонить по единому телефону вызова служб экстренного реагирования: «112».

Отметим, после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холл», которая произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник», в российских регионах власти начали усиливать меры безопасности в местах массового скопления людей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.